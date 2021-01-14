Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağ evlerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bağ evlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde bağ evlerinde hırsızlıkların artması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait ev, iş yerleri ve depolarda yapılan aramada, 7 altın kaplama biblo, 1 klima, 2 hayvan figürü, 1 antika ayna, 2 matkap, 70 metre kablo, 10 kilo bakır ve 1 motosiklet ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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