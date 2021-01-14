Kocaeli’de 12 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasının ardından başlayan soruşturmada, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı karar bir üst mahkeme tarafından usul hatası nedeniyle bozulmuştu.

Bugün Palu ailesinin 6 üyesi, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden heyet karşısına çıktı.

Mahkeme başkanının reddi istendi

Tutuklu sanık İsa Palu’nun avukatı, yeni tanıkların dinlenmesini ve maktulün ölüm nedeninin belirlenebilmesi için bilirkişilerden görüş sorulmasını talep etti.

Tutuklu sanıklardan bir diğeri olan Hava Palu’nun avukatı ise, mahkeme başkanı Atilla Darı’nın reddini talep etti.

Bilirkişi talebini reddeden mahkeme heyeti, mahkeme başkanının reddi talebinin ise değerlendirilerek ilgili merciye gönderilmesini uygun gördü.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 16 Mart gününe ertelendi.