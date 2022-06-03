Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yıldırım düştü, yangın çıktı: Bir ev küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’nin Buldan ilçesinde elektrik hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler tek katlı prefabrik eve de sıçradı, ev küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde, Sıdıka Alkan’a ait tek katlı prefabrik evde, elektrik hattına düşen yıldırım sonucu yangın çıktı.
Yangına Yenicekent Mahallesi’nde yaşayan Sıdıka Alkan’ın komşuları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
Yangında Sıdıka Alhan’ın prefabrik evi kullanılamaz hale geldi.
Hiçbir eşyası kurtulmayan Sıdıka Alkan, yangından yara almadan kurtulurken, oluşan maddi hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
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