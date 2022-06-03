Muş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği düzenlemeye devam ediyor.

Okullardan araçlarla alınan öğrenciler, şarkılar eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü girişinde polisler tarafından karşılanan çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektiriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ardından emniyet binası gezdirilen çocuklar, ikramlarını alarak sinema salonunun yolunu tutuyor. Burada çocuklara günün stresini atacak eğlenceli ve eğitici filmler izletiliyor. Unutamayacakları bir gün yaşatılan çocuklar, sinema çıkışında kendileri için bastırılan fotoğrafları polislerden almanın mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sinema etkinliğinin ardından Tarihi Murat Köprüsü’ne götürülen öğrenciler, polis ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte hem fotoğraf çekiyor hem de yemek yiyip sohbet etme fırsatı yakalıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 6 ay içerisinde 1500 öğrenciyi sinemayla buluşturan Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkinliklerini sürdürüyor.