Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 07:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ merkezli HDK operasyonu: 36 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tekirdağ merkezli 10 ilde HDK’lılara düzenlenen operasyonda aralarında HDP’lilerin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ merkezli 10 ilde terrör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüten HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl Başkanlarının da bulunduğu 41 şahsın yakalanması için düzenlenen operasyonda 36 kişi yakalandı.
Tekirdağ merkezli 10 ilde HDK’lılara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP’lilerin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı. Operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı.https://t.co/VjhTTmwsmw pic.twitter.com/YDY5lSZHLf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2022
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