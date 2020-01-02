EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020'de ülke genelinde "Yılbaşı Tedbirleri" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamada, 110 bin 961 araç ve sürücü denetlendi, 2 bin 597 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

53 ticari araç sürücüsünün kış lastiği kullanmadığı tespit edilen denetimlerde, bin 720 araç trafikten men edilirken, 2 bin 681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Denetimlerde, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Kaynak: AA