İzmir'de ağır hasara sebep olan 6.6 şiddetindeki deprem sonucunda bölgeye giden ekiplerin çalışma alanında bulunan Barış Apartmanı'nın temeli kaymaya başladı.

Bölgeye giden Çankırı AFAD ekipleri tarafından, 4 bloktan oluşan Barış Apartmanı'nın 7. kattaki Türk bayrağı AFAD ekipleri tarafından hassas bir şekilde alınarak muhafaza altına alındı.