Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yıkım esnasında Türk bayrağı vinçle alındı
İzmir'de AFAD ekiplerinin çalışmasında temeli kaymakta olan bir binanın kontrollü yıkımı yapılmadan önce binanın balkonunda bulunan bayrak vinçle alındı.
İzmir'de ağır hasara sebep olan 6.6 şiddetindeki deprem sonucunda bölgeye giden ekiplerin çalışma alanında bulunan Barış Apartmanı'nın temeli kaymaya başladı.
Bölgeye giden Çankırı AFAD ekipleri tarafından, 4 bloktan oluşan Barış Apartmanı'nın 7. kattaki Türk bayrağı AFAD ekipleri tarafından hassas bir şekilde alınarak muhafaza altına alındı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 00:05
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