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Denizli'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'nin Çardak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında iki mahalle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında toplandığı belirtildi.
Pozitif vakalara rastlanan Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldığı kaydedilen açıklamada, alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı ifade edildi.
Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği, iş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yollarının kapatıldığı öğrenildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 21:19
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