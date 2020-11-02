30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen deprem, ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye sürdü.

Depremin şiddeti, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturması yer alıyor.

Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.