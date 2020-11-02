Haber Giriş: Kaynak: AA
Enkaz altındaki kedi 76 saat sonra kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 6.6'lık depremin ardından yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 75 saat sonra bir kedi sağ olarak kurtarıldı.
İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
Bugün minik Elif'in canlı olarak kurtarılması tüm Türkiye'ye umut olmuştu.
Aradan saatler geçmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı'nın ardından bu kez de bir kedi sağ olarak kurtarıldı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kediyi canlı olarak çıkardı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
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