İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Bugün minik Elif'in canlı olarak kurtarılması tüm Türkiye'ye umut olmuştu.

Aradan saatler geçmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı'nın ardından bu kez de bir kedi sağ olarak kurtarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kediyi canlı olarak çıkardı.