Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi'nden Gözeler Köyü istikametine giden İrfan Tanrıkulu'nun kullandığı otomobil, Kırkpavli mevkisinde, 2 metre yüksekteki köprüden düşerek dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Tanrıkulu ile otomobilde bulunan Mert Okumuş, Edanur Kaya ve Tuğçe Kömürcü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ile Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.