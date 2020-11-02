Altınova ilçesindeki bir tersanede, saat 20.30 sıralarında kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada 5 işçi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.