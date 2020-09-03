Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Bursa'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler E.E., A.K., İ.S. ve A.Ş.'yi teknik takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından dün gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 bin yeşil reçeteli ilaç

Şüphelilerin evleri ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaç, 200 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., A.K. ve İ.S., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.