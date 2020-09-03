Şanlıurfa Hal Pazarındaki bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Müdahale sürerken bir patlama meydana geldi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çevredekilerin büyük panik yaşandığı görüldü.

Yangında 4'ü itfaiye eri 6 kişi yaralandı.

Yangın kontrol altına alınırken yaralılar tedavi altına alındı.