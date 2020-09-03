Olay, Anadolu Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5. katındaki daireden eski koltuk satın aldı.

Sokakta oynayan çocuklara aldırmadı

Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5. kattan aşağıya attı.

Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5. kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.