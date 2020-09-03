Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hurdacı satın aldığı koltuğu balkondan böyle attı
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de bir hurdacı satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine binanın 5. katından aşağıya attı. Sokakta oynayan çocukların yakınına düşen koltuğun tehlike saçtığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, Anadolu Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5. katındaki daireden eski koltuk satın aldı.
Sokakta oynayan çocuklara aldırmadı
Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5. kattan aşağıya attı.
Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5. kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: İstanbul hurdacı camdan koltuk attıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 12:51
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