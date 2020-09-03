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Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Hüseyin Odabaş'ın kullandığı motosiklet, Ereğli-Zonguldak kara yolu Göçmenler Kavşağı'nda devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Süleyman Aydın yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Odabaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: zonguldak Ereğli Devlet HastanesiSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 12:13
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