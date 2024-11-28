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Türkiye
TRT Haber 28.11.2024 17:26

Yerlikaya'dan 'emniyet şeridi' paylaşımı: Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan bir videodaki 4,5 yaşındaki çocuğun mesajını örnek göstererek emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından emniyet şeridi ihlallerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya, trafikte emniyet şeridinin yalnızca ambulans, itfaiye ve polis araçlarının acil durumlarda kullanması için ayrıldığını hatırlattı.


"Umudumuz, senin gibi Umut'larımızda"

Paylaşımında, bir vatandaş tarafından çekilen ve emniyet şeridini ihlal eden araçların görüldüğü videoya da yer veren Yerlikaya, "Aferin sana Umut’çuğum… Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut’larımızda..." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirtti.

"Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir"

Tüm sürücülere çağrıda bulunan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir." dedi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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