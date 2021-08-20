Ürün verimliliği ve besleyici özelliğiyle ön plana çıkan "Aga" isimli yerli tohumun tanıtımı için Akyazı ilçesinde "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Enstitü Müdürü Bülent Cengiz, 1926 yılında kurulan kurumun bugüne kadar 26 mısır, 47 buğday, iki kuru fasulye ve iki kestane kabağı çeşidini tescil ettirdiğini söyledi.

Mısıra araştırmalarında koordinatör kurum olmalarının yanı sıra ıslah ve diğer konularda çiftçinin her zaman yanında olduğunu anlatan Cengiz, "Mısıra, nüfus artışına paralel olarak hayvan yemi ve gıda sanayinde de talepler giderek artmaktadır. İklim faktörleri itibarıyla ülkemizin çoğu bölgesi mısır üretimine elverişlidir. Buna rağmen uzun süreden beri mısırın ekim alanlarında artış olmamıştır. Bunun nedenlerinden biri farklı ekolojilere uygun mısır çeşitlerinin geliştirilememesidir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Hayvanınızı çok iyi besleyebilirsiniz"

Cengiz, bu kapsamda ihtiyaca cevap verecek yerli çeşitlerin geliştirildiğini ve başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye şartlarına uygun yüksek verimli mısırların çiftçinin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Enstitü Ar-Ge Koordinatörü Ahmet Duman da yerli ve milli mısır çeşitlerinin kullanım oranlarının istenilen seviyede olmadığını ve bunları artırmaya çalıştıklarını anlattı.

"Aga" çeşidinin farklı bölgelerde ekim çalışmalarının yapıldığını ve yüksek verim elde edildiğini anlatan Duman, "Konya'da, İzmir'de 13-14 tonları gördük. Bir bitki yaklaşık iki kilogram, dönüme 7 bin bitki ektiniz 14 ton. Aga yüzde 15 selüloz oranıyla Türkiye'de ender çeşitlerden biri. Hayvanınızı çok iyi besleyebilirsiniz. Belki de bu bitkiden hayvanınıza 100 kilogram verdiğiniz besin değerini diğer türlerden 300 kilogram verdiğinizde alamayacaksınız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Duman, çalışmalar kapsamında danelik mısırın yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinde ürün verimliliğinde tonları geçen buğday çeşitleri geliştirdiklerine değinerek, firmalara ve çiftçilere yerli ve milli ürünlere rağbet göstermeleri çağırısı yaptı.