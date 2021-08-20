Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 2 ilçede yangın
İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde yangınlar çıktı.
İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.
Urla Balıklıova'da makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 4 helikopter ve 19 arazözle müdahale ediliyor.
Menderes Deliormanlı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ise 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını İzmir
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