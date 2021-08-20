Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo’nun 21-24 Ağustos tarihlerindeTürkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Uruguay’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Uruguay ile ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."