Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uruguay Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo’nun 21-24 Ağustos tarihlerindeTürkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Uruguay’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Uruguay ile ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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