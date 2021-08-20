Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.

Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.