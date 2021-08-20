Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.
Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 20, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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