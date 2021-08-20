Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selden etkilenen 113 yıllık Merkez Camii'nde felaketin izleri silinerek cuma namazı kılındı.
Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçede iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.
İlçe merkezindeki, 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.
Sular çekildikten sonra, caminin duvarlarında 2 metreyi aşan selin izleri balçıkla birlikte geride kaldı.
Camide balçığın temizlenmesi için askerler ve ekipler yoğun çalışma yürüttü.
Ekiplerin özverili çalışmaları ile temizlenen cami, cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.
Etiketler: Kastamonu Sel Doğal Afet
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