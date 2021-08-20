Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu afetle mücadele etmek için orman kahramanları ile büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Şimdi yaraları sarma, toprağımızı yeşille buluşturma zamanı. Bunun için hazırlıklarımıza başladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemizin nüfusunu baz alarak kişi başına 3 fidan dikeceğiz. Bu toplam 252 milyon fidana denk geliyor." dedi.

"Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz"

Bakan Pakdemirli, yanan alanların üç şekilde yeşillendirileceği bilgisini vererek şöyle devam etti;

Arazi yapısına göre, doğanın kendini yenilemesine müsaade ederek, sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyerek ve arazi hazırlığı yapılmak suretiyle fidan dikimi gerçekleştirilerek yanan alanları daha önce de yaptığımız gibi yeşillendireceğiz. Özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz.

"İlk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak"

Yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğinin ardından bu tohumların çimlenmesi beklenecek. Böylece söz konusu alanların da yeşillendirilmesi sağlanacak. Yanan orman alanlarında saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacağız. İlk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak. Bu dikimlerin de kasımın ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Bütün bu çalışmalar neticesinde yangın sonrası oluşan olumsuz görüntülerin, 3-5 yılda tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesi sağlanacaktır. Daha önce Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri, Giresun ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu yerlerde olduğu gibi yanan orman alanlarını tekrar yeşile döndüreceğiz.