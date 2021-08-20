İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutukluların örgütten kopmasını önlemek ve cezaevlerinde örgütlenmek için cezaevlerine para akışı sağlayan 38 şüpheli tespit edildi.

İstanbul, Batman, Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, silah,

fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. 10 şüpheli aranıyor.