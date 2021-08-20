Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'nın cezaevleri yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutukluların örgütten kopmasını önlemek ve cezaevlerinde örgütlenmek için cezaevlerine para akışı sağlayan 38 şüpheli tespit edildi.
İstanbul, Batman, Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
28 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, silah,
fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. 10 şüpheli aranıyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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