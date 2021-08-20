Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Konak ilçesinde bir araçta 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltında.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı Konak ilçesinde durdurdu.
Araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu İzmir
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