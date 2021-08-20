İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı Konak ilçesinde durdurdu.

Araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.