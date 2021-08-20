Olay geçen salı günü sabah saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı.

Serkan İlhan'ın evine hırsız girdi. İlhan, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koştu.

Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçtı. Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etti.

Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.

"Onlar da 'ne oldu abi biz de gördük' dediler"

Elinde kamera kayıtları olduğunu ifade eden İlhan, "Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı" dedi.