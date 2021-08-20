Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da hava mevsim normallerinde olacak
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.
Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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