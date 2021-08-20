Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde E.K. idaresindeki 34 FAF 59 plakalı kamyonet, Darboğaz Sokak mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yaşar Semih Devran'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Devran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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