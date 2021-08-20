Nisan ve mayısta ekimi yapılan ve olgunlaşan, "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçekleri, biçerdöverler yardımıyla hasat ediliyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 909 bin 155 dekar alanda yetiştirilen ayçiçeği, kentte bu yıl yaklaşık 1 milyon dekarlık alana ekildi.

Erken ekim yapılan bölgelerde ayçiçeği hasadının başladığını söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'ya göre verimde artış bekleniyor.

"Erken ekilen yerlerdeki hasattan aldığımız bilgilere göre verim güzel. Geç ekilen yerlerdeki verimle ilgili konuşmak için erken. Çünkü o bölgelerde hasat henüz başlamadı. İnşallah oralarda da güzel verimler olur. Üreticimiz o kadar masraf etti, emek verdi. İnşallah emeğinin karşılığını alır."

Aşırı sıcaklar mahsülü olumsuz etkiledi

Son dönemde görülen aşırı sıcaklar mahsulü olumsuz etkilese de durum kötü değil.

"Tane doldurma döneminde yağış almış olsaydık illaki verime olumlu katkısı olurdu. Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil. Hasat dönemi tam anlamıyla başlasa daha net konuşacağız."

Üretici bereketli bir hasat bekliyor

Merkeze bağlı Karabulut köyünde çiftçilik yapan Erkan Keser de mahsülden umutlu.

"Son 45 günden beri yağış almıyoruz fakat ürünler yine de idare etti, bugüne kadar dayandı. İnşallah rekolte çiftçiyi üzmez."

Bahar yağmurları ürünlere iyi geldi

Çiftçi Levent Şakarer 100 dönümlük alana ayçiçeği ekmiş. Bahar yağmurlarının yardımıyla ürünlerinin iyi geliştiğini söylüyor.

"Buğday hasat zamanı düşen yağmurlarda, ayçiçeğinde verim beklentimiz çok yüksekti. Yağışlar çok güzeldi ilk başlarda. Temmuz ayının ortalarında başlayan 40 dereceyi aşan sıcaklıklar verimi etkilemeye başladı. Yine de buna şükür diyoruz. Bu kuraklığa rağmen verimlerimiz çok şükür iyi. Tarlayı biçince belli olacak ama dekar başına tahminim 250 kilogram bizim bu civarda. Yağışlar devam edip sıcaklar vurmasaydı 300 kilogramın üzerinde bir verim bekliyorduk. Aşırı sıcaklar verimi bir hayli etkiledi."

Ayçiçeği hasadının eylül ortasına kadar sürmesi bekleniyor.