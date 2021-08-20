Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da ilginç kaza
Şanlıurfa'da trafikte at arabası ile giden bir kişi az kalsın canından oluyordu. Hızla giden atı durduramayan sahibi atın üzerine binerek durdurmaya çalıştı.
Suruç ilçesinde bir at arabası trafikte ilerlerken aniden hızlandı. Sahibi hızla koşan atı durdurmayı denedi ancak bir türlü başaramadı. Son çare atın üstüne atlayarak durdurmak istedi.
Ancak bu esnada dengesini kaybeden at yere düştü. Sahibi de önce atın ardından arabanın altında kalarak savruldu.
Trafikteki o tehlikeli anlar at arabasının arkasında ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
At arabasının sahibi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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