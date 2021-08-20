Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taksim Meydanı'nda bir otelde yangın
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Taksim Meydanı'nda 10 katlı bir otelde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Etiketler: Son Dakika İstanbul Yangın
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