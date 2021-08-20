Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de sağanak: Bazı iş yerlerini su bastı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı.
Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
[Fotoğraf: AA]
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