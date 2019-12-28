Temiz su kaynakları, iklim değişikliği ve kirlilik tehdidi altında. Türkiye de su konusunda zengin olmayan ülkelerden biri. Dünyada artık kirli suyu arıtmak, deniz suyundan da içme suyu elde etmek önemli hale geldi.

Yıllardır suyu arıtmak için ithal ürünler kullanan Türkiye, artık bu alanda da kendi teknolojisini geliştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan MEM-TEK, milli çözümler sunuyor. İstanbul Ağva'daki atık su geri kazanım tesisinde yerli arıtma ürünleri kullanılmaya başlandı.

Farklı ülkelere ihraç ediliyor

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yerli teknoloji için şunları söyledi:

"Suyun içerisinde bir sürü kirlilik var. Buna inorganik ve organik kirlilik diyoruz. Biz bunları evsel atık sulardan, endüstriyel atık sulardan arıtarak bunları alıcı ortamda daha iyi kalitede arıtılmış su olarak verebiliriz. Veya bu suları çok daha üst seviyede arıtarak tarımsal sulamada ve evlerde kullanabiliriz."

Yerli teknolojinin devreye girmesiyle, ithal ürünlerin fiyatları da yarıdan fazla düştü. Milli arıtma sistemleri şimdiden birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Merkezdeki ürünlerin patentleme süreci, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisinin desteğiyle yürütülüyor.

Kaynak: TRT Haber