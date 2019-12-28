Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon ve bitki karantinası için 1 milyon lira ödeneceğini aktardı.

Toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacaklarına işaret eden Pakdemirli, destek ödemelerinin 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını kaydetti.

Kaynak: AA