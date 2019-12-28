Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2019 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 26,2'si ithal kömür, yüzde 21,2'si doğal gaz, yüzde 18,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, 18'i linyit santralleri karşılandı.

Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 23 milyon 200 bin megavatsaate yükseldi.

Abone sayısı

Ekimde elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 44 milyon 768 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 15,5, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 0,1, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 1,4 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 0,7 arttı.

Faturalanan tüketim miktarı

Ekimde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalışla 18 milyon 837 bin megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44,3'ü sanayi, yüzde 27,6'sı ticarethane ve yüzde 22,7'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,7'si tarımsal sulama ve yüzde 2,5'i de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

Kurulu güç

Ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 85 bin 165 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,6'sı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 20,6'sı barajlı hidroelektrik, yüzde 10,1'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

Kaynak: AA