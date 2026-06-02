Parçalı Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.06.2026 13:35

Yerebatan Sarnıcı’nda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu

İstanbul’un simge tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin yürütülen hukuki süreçte karar çıktı.

Yerebatan Sarnıcı’nda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu

Turizm Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İBB'ye gönderilen resmi tebligatta, taşınmazın belirtilen süre içinde tahliye edilmesi istendi.

Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıflar adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor.

Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Elazığ'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Sıfır Atık Festivali'nin tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak
15:58
Mersin Limanı'nda yaklaşık 5 milyar TL değerinde kapsül ilaç ele geçirildi
15:52
21 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı
15:36
İstanbul'da korsan taşımacılık denetimi: 12 bin 975 kişiye işlem yapıldı
14:49
Bakan Fidan: Trump, NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor
14:36
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54 oldu
Balıkesir'de Kazdağları Milli Parkı'nın büyük bölümü ziyarete kapatılıyor
Balıkesir'de Kazdağları Milli Parkı'nın büyük bölümü ziyarete kapatılıyor
FOTO FOKUS
Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı
Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ