Yozgatlı mekatronik mühendisi Yasin Sarıkaya, mayın patlamasında şehit düşen güvenlik güçlerinin haberlerini izleyen babası İdris Sarıkaya'nın, "Sen bu mayınları bulma konusunda bir proje yapamıyor musun?" sözü üzerine harekete geçti.

KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan destek alan Sarıkaya, 2019'da Bozok Teknopark'ta şirket kurarak çalışmalara başladı.

Projeyi Eylül 2020'de tamamlayan Sarıkaya, cihazın prototipini üreterek, patent ve marka tescilini yaptırdı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu cihazımız kendi alanında Türkiye'de ilk yerli üretim"

Babasının isminin baş harflerini verdiği İS-52 jeoradar cihazının seri üretimine Teknopark'ta başlayacağını anlatan Sarıkaya, cihazın mayın tarama başta olmak üzere, enkaz altında kalan canlıların tespitinde de kullanılabileceğini söyledi.

Sarıkaya, cihazın 250 mhz elektronik manyetik dalga antenleri sayesinde yerin yaklaşık 10 metre altına kadar görüntülemeleri anlık olarak sağladığını söyleyerek, "Bu cihazımız kendi alanında Türkiye'de ilk yerli üretim. Cihazımız, yer altında bulunan kablo ve kanalların tespiti, derinliklerin hesabı ve haritalandırılması konusunda, coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilerek insanlara yardımcı olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Cihazı AFAD da kullanılabilecek

Projenin asıl amacının ASELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olmak ve mayınların tespitini sağlamak olduğunu anlatan Sarıkaya, "Mayınların tespitinde şu an için kullanılan cihazlarda sadece dedektör ve sensör kullanıldığından derinlik hesaplanamıyor. Cihazımız derinliği ve mesafeyi nokta atışıyla tespit edecek. Cihazı AFAD da kullanılabilecek. Afet bölgelerinde enkaz altında kalan canlılara ulaşımda kolaylık sağlayacaktır" dedi.

Sarıkaya, cihazı daha da geliştirmek için yeni çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Jeoradar konusunda yabancı marka cihazlar da bulunuyor. Bizim onlardan artılarımız, derinlikte artışımız var yine filtreleme özelliğiyle kullanıcıların daha sağlıklı yorumlayabilmesine imkan tanıyor. Yerlilik oranımız yüzde 95" dedi.

Babasının vefat ettiğini ve cihazı göremediğini söyleyen Sarıkaya, onun ismini cihaza vererek yaşatmak istediğini vurguladı.