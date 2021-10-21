Ordu'da, ekipler, teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı olarak Fatsa ilçesindeki dört adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 150 kilo 500 gram esrar, 1 adet dijital terazi, 1 adet esrar kurutma amaçlı vantilatör, 1 adet esrar kurutma amaçlı fanlı ısıtıcı ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.