Yenilenen Antalya Havalimanı ilk misafirlerini karşıladı

Antalya Havalimanı, terminal ve hava tarafı kapasitesini genişleterek yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı.

TAV Havalimanları ve Fraport ilk aşamada havalimanında 850 milyon euro yatırım gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları tamamlanan T2 Dış Hat Terminali'nde, SunExpress'in XQ301 sefer sayılı Ercan uçuşundan gelen yolcular çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya'daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamladı. Ortaklık imtiyaz süresi içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkaracak.

T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu. Toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2'deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı.

Üç özel yolcu salonu bulunuyor

Ayrıca, apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202'ye ulaştı. Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

Terminalin genişletme projesi kapsamında Antalya Havalimanındaki özel yolcu salonları, yiyecek ve içecek alanları ve alışveriş deneyimi tamamen yeni bir seviyeye taşındı. Farklı kategorilerde üç özel yolcu salonu oluşturulurdu.

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA ve Fraport ortaklığı olan BFA, T2'de toplam 7 bin 500 metrekare alanda 28 farklı yiyecek-içecek noktası oluşturdu. Şef Ömür Akkor'la yapılan iş birliği çerçevesinde oluşturulan "Tadında Anadolu-Taste of Anatolia", Anadolu'nun mutfak mirasını yansıtacak şekilde tasarlandı.