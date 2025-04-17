Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.04.2025 16:07

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Hafta sonu yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini, çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirten Çelik, cumartesi ise yurdun kuzey kesimlerinin tamamında yağış görüleceğini söyledi.

Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Sistemin pazar günü kuzeydoğuya hareket edeceğini aktaran Çelik, "Pazar günü sadece yurdun kuzeydoğu bölgelerinde sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlar sadece yurdun en kuzey bölgelerinde yağış bırakacak ve sistem etkisini kaybedecek." diye konuştu.

Sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yarın öğleden sonra sıcaklıkların hissedilebilir derecede artacağını ifade eden Çelik, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olacak yağışla sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş yaşanacağını ancak mevsim normallerinin altına düşmeyeceğini belirtti.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklentisinin olmadığını ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak." dedi.

İstanbul'da yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.

İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, yarın ve cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
İpsala'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
17:30
Erzurum'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
17:17
Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi
17:03
HÜRJET’ten yeni rekor
16:17
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
16:17
CHP kurultay davası ertelendi
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
FOTO FOKUS
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ