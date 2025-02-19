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Türkiye
AA 19.02.2025 16:52

"Yenidoğan çetesi" soruşturması sürüyor: 34 sağlık personeli meslekten men edildi

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası verildiği öğrenildi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturması sürüyor: 34 sağlık personeli meslekten men edildi

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Meslekleri Kurulu, olayla ilgili geçen yıl ekim ayında yaptığı toplantıda, hakkında soruşturma yürütülen sağlık personelinin durumunu görüştü.

Kurul, bu personelden 34'üne 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi kapsamında uygulanan en üst ceza olan 3 yıl men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kararın bu personel hakkında verilen ilk men kararı olduğu, adil yargılama ve diğer idari süreçler sonrasında mesleği bundan sonra icra edemeyeceklerinin öngörüldüğü belirtildi.

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