Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.02.2025 16:27

Dondurucu soğuklar geliyor: Sıcaklık 4-5 derece daha düşecek

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, 4 ila 5 derece daha düşecek. İstanbul ve Ankara'da kar yağışları görüleceği tahmin edilirken en düşük sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşecek.

Dondurucu soğuklar geliyor: Sıcaklık 4-5 derece daha düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde şu anda soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olduğunu bildiren Çelik, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 4 ila 5 derece daha düşeceğini belirtti.

Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan Çelik, "Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak" diye konuştu.

Çelik, yoğun kar yağışlarının bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yarın, cuma ve cumartesi günleri ise Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde görüleceğini söyledi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

"20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz"

İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı görüleceğini aktaran Çelik, "Kar yağışları özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz" dedi.

Ankara'da çoğunlukla çok bulutlu havanın hakim olacağını, hafif kar yağışlarının görülebileceğini dile getiren Çelik, sıcaklıkların oldukça düşeceğini ifade etti.

Çelik, Ankara'da yarın sıfırın altında 4 derece olan sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Çelik, "İzmir de soğuk hava sisteminden etkileniyor. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derece, en düşük sıcaklıklar 0 derece olacak" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının internetteki merkezi X oldu
16:36
İstanbul'da kar trafik yoğunluğuna neden oldu
16:46
TÜSİAD yöneticileri ifadeye çağrıldı
16:24
Halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk öldü
16:14
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
16:08
Hatay'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
FOTO FOKUS
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ