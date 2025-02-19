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Türkiye
AA 19.02.2025 16:31

Mera alanına hafriyat döken işletmeye 5 milyon lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeye 5 milyon lira ceza yazıldı.

Mera alanına hafriyat döken işletmeye 5 milyon lira ceza

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri Göltürkbükü Mahallesi'nde mera alanına kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulduğu, bölgeye kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 136 dönümlük alandaki işletmeye ait makinelerin kaldırılmasını istedi.

İşletme tarafından kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipman bölgeden kaldırıldı.

İşletmeye, hazine arazisini işgal, kaçak hafriyat dökümü, çevreyi kirletme gibi suçlardan 5 milyon lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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