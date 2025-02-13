Yeni yılın ilk ayında sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 2,9 olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,5 derece ile mevsim normallerinin 2,6 derece üzerine çıktı.

Ay içinde sıcaklık, Hınıs'ta mevsim normallerinin altında, Antakya, Zara, Kangal, Rize, Artvin, Karabük, Amasya, Tokat, Bayburt, Boyabat, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Zile, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, Diyarbakır, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 28,5 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 24,1 derece ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaydedildi.

2025 yılı ocak ayı, son 55 yılın en sıcak 3'üncü ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ocakta ortalama sıcaklık 8,4 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Edirne Uzunköprü'de, en yüksek sıcaklık ise 21,2 dereceyle Sakarya'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde de ocakta ortalama sıcaklık 9,7 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Ege'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,5 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 21,7 dereceyle Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Antakya çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceyle Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 23 dereceyle Muğla Dalaman'da gözlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ocak ayı ortalama sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü. Ortalama sıcaklık, Zara, Kangal çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık 17,3 dereceyle Akşehir'de kayda geçti.

Ocakta, Ardahan'da termometreler eksi 28,5 dereceyi gördü

Geçen ay sıcaklık, Rize, Artvin, Karabük, Amasya, Tokat, Bayburt, Boyabat, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Zile çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Karadeniz Bölgesinin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,4 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 24,1 dereceyle İnebolu'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklık Hınıs çevresinde mevsim normallerinin altında, Bingöl, Hakkari, Arapgir, Sarız, Ergani, Yüksekova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gözlendi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 28,5 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 14 dereceyle Ergani'de görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama 7 derece ölçülen sıcaklık, Diyarbakır, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,2 dereceyle Diyarbakır ve Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 20,2 dereceyle Cizre'de kayıtlara geçti.