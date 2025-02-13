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Türkiye
AA 13.02.2025 11:00

Seyyar köfteci ölümden saniyelerle kurtuldu

Hatay'da, bir araç seyyar köfteciye ve tezgahına çarptı. Bileğinden yaralanan köfteci, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde yol kenarında köftecilik yapan Adem Bağlar'ın müşterileriyle ilgilendiği esnada bir araç önce park halindeki araçlara ardından köfte tezgahına çarptı.

Son andaki dikkatiyle aracın altında kalmaktan kurtulan Bağlar, ayağından yaralandı.

Kazayla ilgili hastanedeki tedavisinin ardından tedavi edilen Bağlar, şikayetçi olduğunu ifade ederek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Kaza görüntüleri tekrar izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum"

Bağlar, "Ben köfte tezgahında çalışıyordum. Hızla gelen iki otomobil, ilk önce belediyenin araçlarına sonrada bana ve tezgahıma çarptılar. Bir anlığına gelişi görür görmez kaçışımda bir oldu. Bana çarptıktan sonra birkaç arabaya daha çarptı. Canımı zor kurtardım ve yaşadığıma şükrediyorum. Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçlarına bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu. Allah bizi korudu. Görüntüleri tekrar izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum. Yaradan beni yaşatmak istemiş" ifadelerini kullandı.

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Hatay Trafik Kazası
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