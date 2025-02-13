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Türkiye
AA 13.02.2025 08:42

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür aranıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür aranıyor

AFAD, JAK, UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik ekip, kayıp Kemal Aksüzek için arama tarama çalışması yürütüyor.

Arama çalışmalarında Antalya'dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür aranıyor

Anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi.

Rıza göstermediği halde oğlunun pazartesi günü saat 9.00 gibi evden ava çıktığını belirten Aksüzek, "Daha sonra saat 11.00 gibi tekrar eve gelmiş ve tekrar çıkmış. Sonrasında ise haber alamadık." dedi.

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür aranıyor

Kayıp oğlunu telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Aksüzek, "Babası araziye aramaya çıktı. Gidebileceği yerlere kendimiz baktık. İyice gecikmeden 'jandarmayı arayalım' dedim." ifadelerini kullandı.

Aksüzek, çocuğunu sağlıklı görmek istediğini dile getirdi.

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AFAD Isparta UMKE Anne
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