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Türkiye
AA 13.02.2025 05:37

Beykoz’da iki katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü

Beykoz’da iki katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü. Binada ikamet eden 7 kişi tahliye edildi.

Beykoz’da iki katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü
[Fotograf: AA]

Gümüşsuyu Mahallesi, Battalgazi Sokak’taki iki katlı binanın önündeki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İki katlı binada ikamet eden 7 kişi tahliye edilirken, binadaki 2 daire Beykoz Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Beykoz’da iki katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü

Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü binada ve çevresinde çalışma yaparken, duvarın yıkılmasıyla oluşan molozlar kaldırıldı.

Binada yaşayan vatandaşların geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği öğrenildi.

Sokak, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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