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Türkiye
İHA 12.02.2025 21:19

Antalya'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 24 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 21'i öğrenci 24 kişi yaraladı.

Antalya'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 24 yaralı

Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi Ekizli mevkiinde, okul çıkış saatinde Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrenci alan V.Ş. idaresindeki öğrenci servisi, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 21 öğrenci, bir öğretmen, servis şoförü ile kamyonette bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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