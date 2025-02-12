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Türkiye
AA 12.02.2025 19:47

Yoğun kar nedeniyle 493 yol ulaşıma kapandı

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. 4 ilde yoğun kar yağışı sebebiyle 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar nedeniyle 493 yol ulaşıma kapandı

Sinop'ta kar nedeniyle Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 olmak üzere 83 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta da kar yağışı sonrası 40, Amasya'da 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise il genelinde ulaşıma kapalı olan 39 köy yolu yapılan çalışmalar sonucu açıldı.

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Sinop Tokat Kastamonu Çorum Amasya Kar Yağışı
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