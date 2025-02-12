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Türkiye
TRT Haber-AA 12.02.2025 19:06

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü: 2 bina boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla 2 bina boşaltıldı.

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü: 2 bina boşaltıldı

Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.

 

Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü: 2 bina boşaltıldı

Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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